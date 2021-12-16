Москва, 16 декабря, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Глобальные инвестиции в новые электростанции на возобновляемых источниках втрое превышают инвестиции в традиционные электростанции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 декабря заявила старший научный сотрудник центра экономического моделирования энергетики и экологии института прикладных экономических исследований РАНХиГС Татьяна Ланьшина.

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«Пока энергетический переход наиболее заметен в секторе электроэнергетики — глобальные инвестиции в новые электростанции на возобновляемых источниках втрое превышают инвестиции в традиционные электростанции, — сказала Ланьшина. — Однако по мере распространения электромобилей и снижения их стоимости эта тенденция придет и в транспортный сектор. В этой ситуации странам-экспортерам ископаемого топлива важно искать новые ниши на низкоуглеродных энергетических рынках и осваивать их».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, что инвестиции в добычу ископаемого топлива будут планомерно сокращаться.