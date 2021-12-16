Канберра, , 11:54 — REGNUM Выступая на пресс-конференции 16 декабря, федеральный казначей Австралии Джош Фриденберг заявил, что уровень занятости в стране вырос до «рекордно высокого уровня», поскольку в настоящее время трудоустроено на 180 000 австралийцев больше, чем в начале пандемии COVID-19. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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По оценкам казначейства Австралии, уровень безработицы в стране упал до 4,6%, а в этом месяце создано более 366 000 рабочих мест, что является новым рекордом.

Падение уровня безработицы означает, что впервые с момента мирового финансового кризиса 1970-х годов в Австралии показатель опустился ниже 5%. По прогнозам, к середине следующего года уровень безработицы снизится еще больше до 4,5%.

«Это также свидетельствует о том, что австралийская экономика стремительно восстанавливается, опережая все крупные развитые экономики на протяжении пандемии COVID-19», — заявил Фриденберг.