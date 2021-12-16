Омск, 16 декабря, 2021, 11:44 — ИА Регнум. Осуждён 32-летний житель Омска, надругавшийся над своей падчерицей. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 декабря в прокуратуре Омской области.

Thenewsminute.com Девочка

Октябрьский районный суд Омска признал мужчину виновным в совершении четырёх преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 3 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»), и преступления, предусмотренного п.п. «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание»).

Установлено, что омич в 2019—2021 годах совершал иные действия сексуального характера с применением насилия в отношении своей несовершеннолетней падчерицы. У девочки из-за этого возникло психическое расстройство, её здоровью причинён тяжкий вред.

Также в указанный период злоумышленник истязал девочку, бил её и совершал иные действия. Истязал он и своего несовершеннолетнего сына.

Своей вины осуждённый не признал. Он заявил, что «дети его оговорили в связи с излишней требовательностью при их воспитании».

Суд приговорил мужчину к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима (с ограничением свободы сроком на полтора года после освобождения). Также он должен компенсировать потерпевшим моральный вред в размере 500 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области вынесен приговор двум подругам, обвиняемым в истязании маленького сына одной из них.

Читайте также: Две подруги осуждены за истязание ребёнка в Омской области