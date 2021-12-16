Канберра, 16 декабря, 2021, 11:53 — ИА Регнум. Бюро статистики и исследований преступности Нового Южного Уэльса, самого густонаселенного штата Австралии, показало резкое снижение числа почти всех уголовных преступлений. Причиной этому послужила пандемия коронавирусной инфекции и многочисленные локдауны на территории штата, сообщают 16 декабря журналисты Nine News.

Австралия

За последние 12 месяцев число убийств в Новом Южном Уэльсе сократилось на 25%. В период с сентября 2020 года по сентябрь этого года в штате было убито 57 человек, что является самым низким показателем с момента начала статистики в 1990 году.

Однако данные ведомства показывают, что за последний год число преступлений на сексуальной почве выросло: с сентября 2020 года было зарегистрировано не менее 7 446 инцидентов. За последние пять лет рост составил 5%. Число преступлений, связанных с домашним насилием, также резко возросло за последние пять лет.