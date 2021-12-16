Анадырь, , 12:09 — REGNUM Губернатор Чукотки Роман Копин впервые 16 декабря провёл «прямую линия» — за полтора часа он в эфире ответил на более чем 20 вопросов от жителей, которые касались авиации, строительства, ЖКХ, навигации, а также здравоохранения и лекарственного обеспечения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

Роман Копин Kremlin.ru

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Вопрос об обеспечении лекарственными препаратами фельдшерско-акушерских пунктов прозвучал от жительницы села Рыткучи. По словам Копина, власти региона приняли ряд мер по совершенствованию и улучшению сферы здравоохранения.

«Мы выделили дополнительно 11,5 млн рублей из резервного фонда, закупили необходимый ассортимент препаратов. 1,5 тонны лекарств находится в Анадыре и посёлке Угольные Копи. Постараемся быстро доставить их на места совместно с больницей и департаментом здравоохранения, чтобы потом перейти уже к плановому обеспечению», — сказал глава округа.

Что касается вопроса нехватки медицинских специалистов, Роман Копин пояснил, что есть два решения, одно из которых уже применяется в округе.

«В этом году на Чукотку приехало 49 врачей и 80 специалистов среднего медицинского звена. Такая работа будет продолжена, у нас есть инструменты по привлечению таких людей, и мы всячески будем их поддерживать. Мы видим, что дефицит врачей — около 40 единиц. Одно из решений, которое мы применяем — это привлечение узких специалистов в регион. Они уже проводили обследования жителей в Анадыре, посёлке Угольные Копи, Певеке, Билибино. Такую работу мы должны сделать регулярной. Мы смотрим на перспективу и начали программу по подготовке кадров для системы здравоохранения Чукотки — будем делать направления в медицинские вузы, чтобы наши жители возвращались уже специалистами после обучения. Сейчас таких студентов 10−15», — сказал губернатор.

В бюджете Чукотки в этом году предусмотрено 24 млн. руб. на реализацию программы «Земский доктор».

Сейчас округ работает над крупными проектами в сфере здравоохранения, в том числе с инвесторами. Вместе с компанией «Авивир» в посёлке Угольные Копи построят инфекционный корпус и новую районную больницу в Провидения. Кроме того, в Анадыре появится психоневрологическое отделение. Также в этом году в регионе обновят пять фельдшерско-акушерских пунктов.

Во время прямого эфира жители региона задали 150 вопросов — каждый из них возьмут в работу.

Как сообщало ИА REGNUM, в полном составе уволилась врачебная комиссия больницы Еврейской автономии в Биробиджане.