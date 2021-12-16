Москва, 16 декабря, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Сотрудники российской полиции стали реже находить людей, которые пропали без вести. Это 16 декабря следует из анализа данных МВД России, который приводит РИА Новости.

Цитата из м/ф «Юрьев день». Реж. Кирилл Серебренников. 2008. Россия Поиск пропавшего

Уточняется, что за девять месяцев 2021 года в России в розыске находилось порядка 38 тыс. жителей страны, из числа которых правоохранители на данный момент нашли 6,5 тысячи (17%). В то же время, в статистику МВД по обнаруженным входят и живые, и подтвержденные впоследствии погибшими.

При этом в 2020 году разыскивали порядка 42 тыс. жителей РФ, из числа которых в итоге было найдено 9,5 тысячи (23%). Также в 2019 году в стране пропало без вести почти 50 тысяч человек и нашли только 15,3 тысячи (31%).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на Сахалине с 10 декабря ведутся поиски двух пропавших в море мужчин.