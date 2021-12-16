В России находят только пятую часть пропавших без вести – МВД РФ
Москва, 16 декабря, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Сотрудники российской полиции стали реже находить людей, которые пропали без вести. Это 16 декабря следует из анализа данных МВД России, который приводит РИА Новости.
Уточняется, что за девять месяцев 2021 года в России в розыске находилось порядка 38 тыс. жителей страны, из числа которых правоохранители на данный момент нашли 6,5 тысячи (17%). В то же время, в статистику МВД по обнаруженным входят и живые, и подтвержденные впоследствии погибшими.
При этом в 2020 году разыскивали порядка 42 тыс. жителей РФ, из числа которых в итоге было найдено 9,5 тысячи (23%). Также в 2019 году в стране пропало без вести почти 50 тысяч человек и нашли только 15,3 тысячи (31%).
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на Сахалине с 10 декабря ведутся поиски двух пропавших в море мужчин.