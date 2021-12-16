Ростов-на-Дону, 16 декабря, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Трагедия на кузбасской шахте «Листвяжная», унесшая жизни более 50 человек, стала поводом для проверки соблюдения требований законодательства о промышленной безопасности и охране труда на шахтах Ростовской области. Учения прошли на шахтах «Садкинская» в Белокалитвинском районе и «Обуховская» в Зверево, сообщили ИА REGNUM в донском управлении МЧС России.

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По легенде учений, сотрудники Шахтинского взвода военизированного горноспасательного отряда ликвидировали пожар в подземной части шахты: спасали людей, отрабатывали действия при возникновении ЧС.

ИА REGNUM напоминает, что 25 ноября 2021 года поступил сигнал о взрыве на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. В шахте на момент задымления находились 287 человек. Погибли 52 человека — 46 шахтеров, которые не смогли покинуть «Листвяжную», и пятеро спасателей. Поисковая операция на шахте была завершена только к 13 декабря.