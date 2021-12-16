Сидней, Австралия, 16 декабря, 2021, 11:44 — ИА Регнум. В Сиднее один из кластеров, в котором зафиксированы несколько случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон», был связан с прошедшим в городе 10 декабря танцевального мероприятия в ночном клубе Metro Theater. Об этом 16 декабря сообщил телеканал Nine News.

(сс) Raphael Schaller Ночной клуб

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По меньшей мере 97 подтвержденных случаев COVID-19 были обнаружены среди участников мероприятия.

Отмечается, что число участников превышало 600 человек. В министерстве здравоохранения Нового Южного Уэльса попросили всех, кто появлялся в ночном клубе в установленные часы, срочно пройти ЦПР-тестирование и отправиться на самоизоляцию.

За последние сутки на территории штата Новый Южный Уэльс было выявлено 1 742 случая коронавируса. Новых смертей от COVID-19 зарегистрировано не было, а количество ковид-пациентов, получающих помощь медиков, в отделениях реанимации относительно невелико — 26 человек.