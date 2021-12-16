Оренбург, , 11:38 — REGNUM В Оренбургской области бюджет на ближайшие три года (2022−2024) принят. Главный финансовый документ региона 16 декабря прошел второе чтение в Заксобрании, передает корреспондент ИА REGNUM.

Деньги Canal3.md

Председатель бюджетного комитета Сергей Бабин («Единая Россия») отметил, что основное, второе, чтение выдалось не простым. Поступило 117 поправок. Большинство поправок, в большинстве случаев от оппозиции, отклонили.

«Дефицит бюджета далеко не критический, носит скорее технический характер. При этом региональная власть разработала сценарий поэтапного снижения долговой нагрузки. Бюджет сбалансированный, реалистичный, социально-ориентированный. Принятие такого бюджета говорит о том, что регион входит в новую фазу — с более широким горизонтом планирования, определенным запасом прочности», — сказал на заседании Заксобрания 16 декабря спикер Сергей Грачёв.

Стоит отметить, дефицит бюджета на 2022 год составил 9 млрд 831 млн рублей. Доходы прогнозируются в объеме более 117 млрд 339 млн рублей, расходы — 126 млрд 720 млн рублей.

Губернатор Денис Паслер подчеркнул, что бюджет остается дефицитным только на бумаге. Он в полном объеме обеспечен деньгами. «С учетом переходящих остатков у нас абсолютно сбалансирован бюджет с трендами достаточно сильными как на снижение госдолга, так и выполнение соответствующих программ», — сказал он.

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