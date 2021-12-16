Канберра, 16 декабря, 2021, 11:42 — ИА Регнум. Четверо детей погибли 16 декабря в результате трагедии в одной из школ австралийской Тасмании при прыжках на батуте во время школьного мероприятия по празднованию окончания учебного года. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Ребенок на батуте

Еще четверо детей остаются в критическом состоянии, а один ребенок — в тяжелом.

Дети упали примерно с высоты 10 метров после того, как надувной замок, в котором они находились, был поднят в воздух сильным порывом ветра.

Когда произошел инцидент, ученики пятого и шестого классов праздновали свой последний день в начальной школе Хиллкрест в Девонпорте, на северо-западе штата.

Слова соболезнования жителям Тасмании уже принес премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.