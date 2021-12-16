Вашингтон, , 11:36 — REGNUM В США сенатор-республиканец Джим Риш предложил объявить Россию государством — спонсором терроризма, говорится в релизе, опубликованном на сайте комитета сената Соединенных Штатов по международным отношениям.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Джим Риш, высокопоставленный член комитета сената по международным отношениям, сегодня представил «Акт, гарантирующий Украине автономию путем укрепления ее обороны», — говорится в заявлении.

Как отмечается в документе, законодатели учитывают «наращивание» войск РФ на границе с Украиной, а также в США обеспокоены потенциальной угрозой «вторжения в середине января».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что «из-за Украины» новые санкции США, подготовкой которых сейчас заняты в Вашингтоне, предполагают отключение России от SWIFT, известило CNN. Вопрос решается, причём с участием европейских «партнёров» США.

Кроме вышеуказанной меры, американцы намереваются ввести персональные санкции, касающиеся окружения российского президента. Также планируются санкции в отношении российских энергокомпаний.