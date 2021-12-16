Вашингтон, 16 декабря, 2021, 11:36 — ИА Регнум. В США сенатор-республиканец Джим Риш предложил объявить Россию государством — спонсором терроризма, говорится в релизе, опубликованном на сайте комитета сената Соединенных Штатов по международным отношениям.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Джим Риш, высокопоставленный член комитета сената по международным отношениям, сегодня представил «Акт, гарантирующий Украине автономию путем укрепления ее обороны», — говорится в заявлении.

Как отмечается в документе, законодатели учитывают «наращивание» войск РФ на границе с Украиной, а также в США обеспокоены потенциальной угрозой «вторжения в середине января».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что «из-за Украины» новые санкции США, подготовкой которых сейчас заняты в Вашингтоне, предполагают отключение России от SWIFT, известило CNN. Вопрос решается, причём с участием европейских «партнёров» США.

Кроме вышеуказанной меры, американцы намереваются ввести персональные санкции, касающиеся окружения российского президента. Также планируются санкции в отношении российских энергокомпаний.