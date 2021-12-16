Москва, , 11:36 — REGNUM Против закона о принципах публичной власти в регионах, который ранее был принят Советом Федерации России, проголосовали четыре сенатора. Это 16 декабря следует из данных по итогам голосования на сайте Совфеда РФ.

Совет Федерации Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно этим данным, из 170 сенаторов в голосовании принимали участие 150, из которых 146 отдали свои голоса за указанный закон и еще четверо — против.

При этом против закона о принципах публичной власти в регионах проголосовали сенатор от Республики Тува Людмила Нарусова, представляющий Хабаровский край Сергей Безденежных, а также Ленар Сафин и Геннадий Емельянов, представляющие Татарию.

Таким образом, закон был принят подавляющим большинством голосов и для того, чтобы он вступил в силу, его должен подписать президент России Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее совфед одобрил закон о принципах публичной власти в регионах. На очереди — организация публичной власти в муниципалитетах.