Москва, 16 декабря, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Против закона о принципах публичной власти в регионах, который ранее был принят Советом Федерации России, проголосовали четыре сенатора. Это 16 декабря следует из данных по итогам голосования на сайте Совфеда РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации

Согласно этим данным, из 170 сенаторов в голосовании принимали участие 150, из которых 146 отдали свои голоса за указанный закон и еще четверо — против.

При этом против закона о принципах публичной власти в регионах проголосовали сенатор от Республики Тува Людмила Нарусова, представляющий Хабаровский край Сергей Безденежных, а также Ленар Сафин и Геннадий Емельянов, представляющие Татарию.

Таким образом, закон был принят подавляющим большинством голосов и для того, чтобы он вступил в силу, его должен подписать президент России Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее совфед одобрил закон о принципах публичной власти в регионах. На очереди — организация публичной власти в муниципалитетах.