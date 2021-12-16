Уфа, 16 декабря, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Три человека пострадали в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

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Сообщается, что днем 16 декабря в Архангельском районе на 91 км автотрассы Уфа-Инзер-Белорецк столкнулись встречные пассажирский автобус Ford Transit и автомобиль «Volkswagen Polo».

Отмечается, что автобус ехал по маршруту Аскарово-Уфа, в его салоне находился один пассажир.

«В результате аварии три человека получили травмы, водитель и пассажир легкового автомобиля и пассажир автобуса», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в результате ДТП погибли два человека.