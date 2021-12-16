Петропавловск-Камчатский, 16 декабря, 2021, 11:35 — ИА Регнум. На Камчатке депутаты Законодательного собрания 16 декабря утвердили кандидатуры на посты председателя правительства и руководителя администрации губернатора края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

Алексей Иванов ИА REGNUM Правительство Камчатского края

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На пост руководителя администрации губернатора глава региона Владимир Солодов предложил кандидатуру Сергея Меркулова, который до переезда на Камчатку работал заместителем руководителя администрации губернатора Забайкальского края.

«Отдельно хочу отметить роль Сергея Васильевича в запуске единого кол-центра. Вы помните, насколько остро стояла проблема с тем, что люди не могли дозвониться в условиях пандемии, и именно кол-центр позволил снизить количество подобных звонков с 65% до 12%», — сказал Солодов.

От приставки «и.о.» избавился и Евгений Чекин, который с 28 июня 2021 года исполнял обязанности председателя правительства. Он в 2016—2018 годах являлся председателем правительства Якутии. Затем работал в должностях помощника председателя Счетной палаты РФ и советника генерального директора АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и развитию экспорта».

«Евгений Алексеевич имеет очень серьёзный профессиональный опыт», — сказал Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько кадровых назначений в правительстве Якутии осуществил глава республики Айсен Николаев. В том числе он назначил исполняющим обязанности министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Евгения Перфильева, ранее работавшего главой контрольного комитета Госсобрания республики.