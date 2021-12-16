Дамаск, 16 декабря, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны Сирии сбили часть ракет, выпущенных ВВС Израиля по целям в провинциях Дераа и Дамаск. Как сообщает агентство SANA, со ссылкой на источник в Министерстве обороны Сирии, целью атаки стали военные объекты.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

«Сегодня, 16 декабря, израильский противник начал воздушную агрессию, осуществив запуск ракет со стороны оккупированных сирийских Голанских высот, нацелившись на некоторые объекты на юге страны. Наши средства ПВО были задействованы для уничтожения ракет агрессора и сбили большинство из них», — заявили в Минобороны Сирии

По информации источника SANA атака ВВС Израиля «привела к гибели солдата и некоторым материальным потерям».