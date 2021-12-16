Астрахань, 16 декабря, 2021, 11:35 — ИА Регнум. Несколько тонн рыбы изъяли сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области у браконьеров, задержанных в Каспийском море. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 16 декабря в пресс-службе погрануправления.

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Как уточняется, в ходе проведения мероприятий по контролю соблюдения правил рыболовства пограничниками в северной части Каспийского моря было обнаружено четыре маломерных средства типа «Байда», на которых находились восемь граждан РФ — все сотрудники промысловой организации. Одна из лодок попыталась уйти от пограничников, однако силами

Законные требования пограничников об остановке рулевой одной экипажей катеров береговой охраны судно было задержано. В ходе его осмотра было обнаружено более 1,2 тыс. килограммов рыбы частиковых видов (судака). В других лодках находились орудия лова и около трёх тысяч килограммов сазана. Промысловая документация на улов отсутствовала.

Судоводитель, пытавшийся уйти от пограничников, привлечен к административной ответственности в виде административного штрафа. Маломерные судна и водные биологические ресурсы изъяты. В настоящее время проводится проверка.