Москва, , 11:36 — REGNUM Врачей, которые публично агитируют против вакцинации от коронавируса, нужно привлекать к уголовной ответственности. Об этом 16 декабря заявил врач-эпидемиолог, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Врач с планшетом Astiahealth.com

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«Я считаю, что врачей, которые занимаются антипрививочной деятельностью, надо привлекать к уголовной ответственности. Если у тебя нет научных данных, заниматься этим ты не имеешь права», — сказал Онищенко.

Также эксперт отметил, что вслед за врачами негативную информацию о вакцинации начинают транслировать публичные личности. Это, по его мнению, приводит к росту смертности от COVID-19.

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