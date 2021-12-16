Ханты-Мансийск, , 11:32 — REGNUM В Югре существующие антиковидные меры продлены до 31 января 2022 года. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

В частности, продлено приостановление деятельности детских игровых комнат, иных развлекательных центров для детей, развлекательных и досуговых заведений, оказания услуг по курению кальяна. Дети до 14 лет могут посещать торговые центры только в сопровождении родителей.

Также продлён запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, за исключением спектаклей и концертов в закрытых залах, работы театров, музеев, галерей, библиотек.

Предоставление услуг ЗАГСа осуществляется по предварительной записи в соответствии с установленным режимом работы, с одновременным нахождением в помещении не более восьми человек, включая сотрудника органа.

Оказание услуг гостиниц и прочих мест для временного проживания иностранным гражданам в Югре осуществляется в случае предъявления ими документа, удостоверяющего личность, и документа, подтверждающего отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 48 часов до прибытия на территорию РФ.