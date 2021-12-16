Москва, , 11:32 — REGNUM Фракция СРЗП планирует голосовать против законопроекта о допуске в общественные места по COVID-сертификатам. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря, об этом завил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

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«Наша фракция будет голосовать против этого законопроекта. Мы убеждены, что это не забота о гражданах, это не мера борьбы с пандемией, это дополнительные меры с точки зрения правительства по принуждению людей к вакцинации», — отметил Миронов.

Он допустил, что второе чтение будет в январе, а к тому времени станет ясно, что «это вредная инициатива».