Приштина, , 18:00 — REGNUM Специальная прокуратура Косово 15 декабря возбудила уголовное дело в отношении человека с инициалами Ф.Д. Мужчина обвиняется в организации и участии в организации террористической деятельности.

Терроризм Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, мужчина присоединился к «Исламскому государству» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и уехал в Сирию.

В Косово с 2015 года участие в войнах за рубежом карается 15 годами тюрьмы. Благодаря помощи США Косово удалось вывезти с территории Сирии 100 своих граждан, преимущественно женщин и детей, находящихся в зоне боевых действий.

Читайте ранее в этом сюжете: Американский сенатор винит Пакистан за провал операции США в Афганистане