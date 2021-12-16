Приштина, Сербия, 16 декабря, 2021, 18:00 — ИА Регнум. Специальная прокуратура Косово 15 декабря возбудила уголовное дело в отношении человека с инициалами Ф.Д. Мужчина обвиняется в организации и участии в организации террористической деятельности.

Иван Шилов ИА REGNUM Терроризм

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, мужчина присоединился к «Исламскому государству» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и уехал в Сирию.

В Косово с 2015 года участие в войнах за рубежом карается 15 годами тюрьмы. Благодаря помощи США Косово удалось вывезти с территории Сирии 100 своих граждан, преимущественно женщин и детей, находящихся в зоне боевых действий.