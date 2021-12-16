Вашингтон, 16 декабря, 2021, 11:42 — ИА Регнум. США вводят санкции против лиц и организаций, связанных с оборотом наркотиков в Бразилии, Китае, Колумбии и Мексике. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на заявление правительства США от 15 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Наркотики

Под запрет попадают лица, занимающиеся торговлей фентанилом (опиоидный анальгетик) и его прекурсорами (вещества, используемые для синтеза наркотических средств), а также организации, которые Вашингтон считает угрозой для Штатов.

«Президент Байден принимает решительные меры по выявлению, пресечению и ослаблению власти транснациональных преступных организаций и защите американского народа посредством подписания двух указов о международной преступности и наркотиков», — сообщается в опубликованном администрацией президента документе.

Одним из указов учреждается новый орган — Совет США по транснациональной организованной преступности. Другой указ вводит режим санкций против субъектов международного оборота наркотиков: их активы в США будут заморожены.