Вашингтон, , 12:06 — REGNUM Американская певица Кэти Перри (настоящее имя — Кэтрин Хадсон) рассказала, что ее совместная песня со шведским диджеем Alesso (настоящее имя — Алессандро Линдблад) выйдет позже в декабре 2021 года и также упомянула, что ее фанатов ждет большое событие в 2022 году. Об этом 16 декабря информирует портал The Line Of Best Fit.

Сингл получит название When I'm Gone и станет первой новой записью исполнительницы с момента выхода кавера на The Beatles и их песню All You Need Is Love в октябре 2021 года. Помимо анонса When I'm Gone, Кэти Перри посоветовала фанатам ждать 10 января, написав в своем Twitter-аккаунте: «Это будет день, когда я дам фанатам все, что они хотят».

https://twitter.com/katyperry/status/1471149295940165632

Новая песня появится на стриминговых сервисах 29 декабря 2021 года.

