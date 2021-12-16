Вашингтон, 16 декабря, 2021, 11:44 — ИА Регнум. Apple TV Plus представил короткометражный рождественский выпуск сериала «Тед Лассо». Ролик доступен на официальном YouTube-канале сервиса с 16 декабря.

Кадр из сериала «Тед Лассо» Тренеры футбольного клуба «Ричмонд»

Спецэпизод называется Ted Lasso — The Missing Christmas Mustache («Тед Лассо — Пропавшие рождественские усы»). В ролике главных героев сериала заменили на анимационных персонажей, которых озвучили актёры шоу.

Добавим, что по сюжету, у тренера Теда Лассо пропадают усы и он боится, что сын не узнает его без растительности на лице. Друзья Лассо пытаются помочь ему вернуть пропажу, чтобы «спасти» Рождество.