Элиста, 16 декабря, 2021, 11:30 — ИА Регнум. В Калмыкии завершена экспертиза Ики-Бурульского группового водопровода. Специалисты детально обследовали крупный объект, сообщил глава республики Бату Хасиков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ики-Бурульский водопровод в Элисте

«Мы выявили технические проблемы и допущенные ошибки в процессе строительства водопровода и ввода его в эксплуатацию. Также найдены серьезные отклонения от проекта и необоснованно завышенные проектные мощности в процессе строительства. Специалисты предложили самые рациональные пути решения проблемы. В ближайшее время вместе рассмотрим их и выберем наиболее подходящий», — написал Хасиков в Instagram.

Глава Калмыкии не исключил, что результаты экспертизы послужат поводом для дополнительных проверок по делу о хищениях на Левокумском водопроводе.

ИА REGNUM сообщало, что строительно-техническая экспертиза Ики-Бурульского группового водопровода была проведена за счёт федеральных средств. 72 млн рублей были направлены в регион в марте 2021 года по поручению председателя правительства России Михаила Мишустина.