Красногорск, , 11:30 — REGNUM Мособлдума одобрила кандидатуру Ксении Мишоновой на пост уполномоченного по правам ребёнка в Московской области, передаёт 16 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Здание Мособлдумы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Мишонова занимает пост омбудсмена с 2016 года. 14 декабря 2021 года губернатор региона Андрей Воробьёв внёс кандидатуру Мишоновой на должность детского омбудсмена на новый пятилетний срок.

Депутаты Московской областной думы 16 декабря одобрили кандидатуру Ксении Мишоновой, за неё проголосовали 44 депутата.