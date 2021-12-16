Красногорск, 16 декабря, 2021, 11:30 — ИА Регнум. Мособлдума одобрила кандидатуру Ксении Мишоновой на пост уполномоченного по правам ребёнка в Московской области, передаёт 16 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Здание Мособлдумы

Мишонова занимает пост омбудсмена с 2016 года. 14 декабря 2021 года губернатор региона Андрей Воробьёв внёс кандидатуру Мишоновой на должность детского омбудсмена на новый пятилетний срок.

Депутаты Московской областной думы 16 декабря одобрили кандидатуру Ксении Мишоновой, за неё проголосовали 44 депутата.