Биробиджан, 16 декабря, 2021, 11:40 — ИА Регнум. Сотрудники департамента Еврейской автономии по охране и использованию объектов животного мира поймали и увезли тигра из села Нагибово. Жители населённого пункта пребывали в страхе и боялись выходить из дома в течении нескольких дней, сообщило 16 декабря ИА EAOMedia.

Pixel-mixer Тигр

Читайте также: В селе Еврейской автономии тигр задрал собак

Компания «Электрические сети ЕАО» и фермер из Октябрьского района предоставили для поисков тигра дополнительную технику и оборудование. Сначала хищника отогнали подальше от населённого пункта, а затем обездвижили и увезли туда, где он обитал ранее. Специалисты констатировали, что такой случай с тигром случился в регионе впервые.

«Как правило, места обитания тигров — это таёжные угодья. Однако по различным причинам, в том числе из-за лесных пожаров, наводнений, многоснежья, снижения кормовой базы, тигры имеют свойство мигрировать по всей территории региона в силу его незначительной площади и занимать, в том числе, площади в границах сельскохозяйственных угодий», — отметили в департаменте по по охране объектов животного мира.

Там напомнили, что из-за распространения вируса африканской чумы свиней в регионе практически полностью исчезли дикие кабаны, которыми в основном питались хищники.

Как сообщало ИА REGNUM, тигр несколько дней держал в страхе жителей села Нагибово. Он растерзал четырёх собак. Селяне просили помощи охотоведов и представителей органов власти.