Москва, , 11:29 — REGNUM И этот человек является президентом Украины? Ужас. Фактически Зеленский предложил канцлеру ФРГ Шольцу сделать из «Северного потока — 2» инструмент шантажа России, что не только оскорбительно для Шольца, но и абсолютно бесперспективно в части давления на президента России Владимира Путина, заявил корреспонденту автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Цена за газ на Украине

«Если Зеленский не осознает этого, то мне жаль избирателей, которые за него голосовали. Поясню почему. Инвесторы «Северного потока — 2» из Германии, Австрии и других стран каждый день теряют деньги из-за того, что газопровод не работает.

Цены на спотовом рынке ЕС растут каждый день и разоряются десятки энергетических компаний, обычные граждане ЕС платят за электроэнергию и тепло значительно больше чем в 2020 году и для Германии «Северный поток — 2» — это экономический проект.

Газпром от того, что СП-2 не работает не теряет ничего. Еще раз — ничего. Он не платит штрафные санкции, так как нет решения регуляторов ЕС, он исполняет свои обязательства по продаже газа с огромным запасом, да еще и трейдеры ЕС могут перепродавать газ из России по ценам в $1400 за тысячу кубических метров (это теперь разрешено законами ЕС).

Введение в работу СП-2 могло качнуть на территорию ЕС дополнительный газ по низкой цене и цены на спотовом рынке сразу бы упали.

Кстати, цены на российский газ формируются в привязке к ценам на нефть или к ценам на споте (но повышение или понижение будет только через полгода), но чем дольше держатся высокие цены на споте, тем выше будет оптовая цена от Газпрома через шесть месяцев.

И самое главное — сама Украина получает газ реверсом из ЕС по спотовым ценам. И значит Зеленский собственными руками душит украинскую промышленность и выкачивает последние гроши из карманов украинцев», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация вокруг газопровода «Северный поток — 2» может быть использована для принуждения президента России Владимира Путина к переговорам по Минским соглашениям, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

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