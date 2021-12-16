Москва, 16 декабря 2021, 11:29 — REGNUM И этот человек является президентом Украины? Ужас. Фактически Зеленский предложил канцлеру ФРГ Шольцу сделать из «Северного потока — 2» инструмент шантажа России, что не только оскорбительно для Шольца, но и абсолютно бесперспективно в части давления на президента России Владимира Путина, заявил корреспонденту автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Цена за газ на Украине
Цена за газ на Украине
«Если Зеленский не осознает этого, то мне жаль избирателей, которые за него голосовали. Поясню почему. Инвесторы «Северного потока — 2» из Германии, Австрии и других стран каждый день теряют деньги из-за того, что газопровод не работает.
Цены на спотовом рынке ЕС растут каждый день и разоряются десятки энергетических компаний, обычные граждане ЕС платят за электроэнергию и тепло значительно больше чем в 2020 году и для Германии «Северный поток — 2» — это экономический проект.
Газпром от того, что СП-2 не работает не теряет ничего. Еще раз — ничего. Он не платит штрафные санкции, так как нет решения регуляторов ЕС, он исполняет свои обязательства по продаже газа с огромным запасом, да еще и трейдеры ЕС могут перепродавать газ из России по ценам в $1400 за тысячу кубических метров (это теперь разрешено законами ЕС).
Введение в работу СП-2 могло качнуть на территорию ЕС дополнительный газ по низкой цене и цены на спотовом рынке сразу бы упали.
Кстати, цены на российский газ формируются в привязке к ценам на нефть или к ценам на споте (но повышение или понижение будет только через полгода), но чем дольше держатся высокие цены на споте, тем выше будет оптовая цена от Газпрома через шесть месяцев.
И самое главное — сама Украина получает газ реверсом из ЕС по спотовым ценам. И значит Зеленский собственными руками душит украинскую промышленность и выкачивает последние гроши из карманов украинцев», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация вокруг газопровода «Северный поток — 2» может быть использована для принуждения президента России Владимира Путина к переговорам по Минским соглашениям, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

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