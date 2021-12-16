Анкара, 16 декабря, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Курс турецкой лиры 16 декабря обновил исторический минимум, упав до 15,21 лиры за единицу американской валюты, свидетельствуют онлайн-данные биржевых торгов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лира и доллар

Торги турецкая национальная валюта начала с курса 14,85 за доллар, который в течение утра начал резко падать. Потеря стоимости 16 декабря составляет 2,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2021 года турецкая лира ослабла по отношению к доллару и евро почти вдвое. В январе доллар стоил примерно 7,3 лиры. Это одно из крупнейших падений курса за последние годы.

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