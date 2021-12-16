Чебоксары, , 11:27 — REGNUM В Аликовском районе Чувашии обжалован условный срок водителю, который сель за руль в пьяном виде и сбил школьницу, бросив пострадавшую на месте ДТП. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Фигурантом уголовного дела стал 33-летний житель Аликовского района. Как установило следствие, в ночь с 20 на 21 июня 2021 года в селе Раскильдино он сбил 15-летнюю девочку, скрывшись с места происшествия. Правоохранители выяснили, что на момент ДТП водитель был пьян.

В декабре 2021 года Красноармейский районный суд признал мужчину виновным в нарушении ПДД, повлёкшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (п. «а», «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ), назначив три года условного срока.

Государственное обвинение с учётом «характера и степени общественной опасности преступления» просило назначить реальное лишение свободы. Прокуратура, ссылаясь на несправедливость наказания, обжаловала приговор в апелляционном порядке.

«Суд не в полной мере учёл обстоятельства преступления и данные о личности виновного, который ранее многократно привлекался к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения», — поясняют в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура Чувашии заявила о готовности опротестовать условное наказание, вынесенное бывшему полицейскому за вождение в пьяном виде и наезде на человека.

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