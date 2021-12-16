Кызыл, , 11:28 — REGNUM В Туве по данным на сегодня, 16 декабря, за прошедшие сутки выздоровели 67 пациентов с COVID-19, в том числе 20 детей. За это же время методом лабораторного тестирования выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусом.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По официальным данным, в стационарах в Кызыле лечится 184 больных, в том числе с лабораторно-подтвержденным диагнозом — 154, детей — 11, беременных — восемь. В тяжелом состоянии находится 60 человек. К аппарату ИВЛ подключено 16 пациентов.

Всего с 1 января в регионе выявлено 16 538 лабораторно подтверждённых случаев инфицирования.