Владивосток, 16 декабря, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Владивостокский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего войсковой части 21 720 старшего сержанта Виктора Захарова к лишению свободы за дезертирство, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного военного СКР.

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Следствием установлено, что 13 апреля 2021 года Захаров в целях уклонения от военной службы не прибыл в расположение части. Пять месяцев он скрывался и жил во Владивостоке.

14 сентября дезертира задержала полиция.

«Захарову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с отбыванием в колонии общего режима», — добавили следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Краснодаре задержан житель Кабардино-Балкарии, разыскиваемый за дезертирство. Он сбежал из войсковой части в городе Наро-Фоминске Московской области 20 лет назад и все это время находился в федеральном розыске.