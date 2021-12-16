София, , 11:26 — REGNUM В 2021 году в Болгарии снизилось количество уголовно наказуемых преступлений, включая разбойные нападения, угон автомобилей и мошенничество. Об этом говорится в обнародованном 16 декабря отчете министерства внутренних дел Болгарии, передает БТВ.

Полиция Болгарии (сс)apoltix

Согласно официальной информации, по сравнению с 2020 годом общее число правонарушений в стране сократилось примерно на 8%, и это является рекордным показателем за последние несколько лет. Раскрываемость совершённых преступных деяний составила 57%.

Тем не менее, по данным софийского Центра изучения демократии, в Болгарии растет недоверие к местным правоохранительным структурам в целом. Работу полиции неэффективной считают более половины жителей страны.