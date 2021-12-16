Калуга, 16 декабря, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Калужским районным судом Калужской области вынесен обвинительный приговор в отношении 20-летней жительницы областного центра. Девушка обвинялась в совершении серии наркопреступлений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре области.

40.мвд.рф Во время обыска было обнаружено 2, 187 килограмма мефедрона и амфетамина

Установлено, что подсудимая в течение 2021 года сбывала наркотическое средство жителям Калуги, причем «бизнесом» она занималась прямо в салоне своего автомобиля.

Государственный обвинитель представил суду доказательства вины подсудимой, на основании которых ей назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.