Ростов-на-Дону, , 11:25 — REGNUM В Ростове-на-Дону перед судом предстанет подросток, пытавшийся продать наркотики. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

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В материалах уголовного дела указано, что обвиняемый был задержан в июне 2021 года в переулке Гаевском при попытке сбыта наркотиков. В ходе досмотра у подростка изъято более 58 граммов наркотиков. 17-летний ростовчанин дожидается суда под домашним арестом.

Материалы дела о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере направлены в суд.