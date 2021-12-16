Москва, , 11:21 — REGNUM Несмотря на разногласия со странами Запада, Москва готова к конструктивной работе по гарантиям безопасности, заявила 16 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это не риторика или попытка доказать нашу правоту или их неправоту. А это конкретная предметная работа, — сказала Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». — Еще один факт в пользу того, что мы действительно, несмотря на разногласия, кстати, принципиального характера, несмотря на это, мы готовы к предметной работе по ключевым вопросам, которые волнуют всю международную общественность».

Захарова добавила, что Министерство иностранных дел России расценивает переданные Госдепу США предложения по гарантиям безопасности как шаг к началу предметного диалога.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Захарова заявила, что словам представителей НАТО верить нельзя, так как они расходятся с реальными делами. По ее словам, в отношениях с Североатлантическим альянсом Москва будет ориентироваться на конкретные действия.

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