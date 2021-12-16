Москва, 16 декабря 2021, 11:21 — REGNUM Несмотря на разногласия со странами Запада, Москва готова к конструктивной работе по гарантиям безопасности, заявила 16 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова добавила, что Министерство иностранных дел России расценивает переданные Госдепу США предложения по гарантиям безопасности как шаг к началу предметного диалога.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Захарова заявила, что словам представителей НАТО верить нельзя, так как они расходятся с реальными делами. По ее словам, в отношениях с Североатлантическим альянсом Москва будет ориентироваться на конкретные действия.
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