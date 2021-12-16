Москва, 16 декабря, 2021, 11:21 — ИА Регнум. Несмотря на разногласия со странами Запада, Москва готова к конструктивной работе по гарантиям безопасности, заявила 16 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Это не риторика или попытка доказать нашу правоту или их неправоту. А это конкретная предметная работа, — сказала Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». — Еще один факт в пользу того, что мы действительно, несмотря на разногласия, кстати, принципиального характера, несмотря на это, мы готовы к предметной работе по ключевым вопросам, которые волнуют всю международную общественность».

Захарова добавила, что Министерство иностранных дел России расценивает переданные Госдепу США предложения по гарантиям безопасности как шаг к началу предметного диалога.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Захарова заявила, что словам представителей НАТО верить нельзя, так как они расходятся с реальными делами. По ее словам, в отношениях с Североатлантическим альянсом Москва будет ориентироваться на конкретные действия.

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