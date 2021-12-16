Джизан, Саудовская Аравия, 16 декабря, 2021, 11:45 — ИА Регнум. Йеменские повстанцы из движения «Ансаралла» (также известные как хуситы) нанесли ракетный удар по южным провинциям Саудовской Аравии.

Hosein Velayati

Как сообщает подконтрольный повстанцам телеканал Al-Masirah, со ссылкой на официального представителя повстанцев Яхья Сарайя, целью атаки стали военные объекты в провинции Джизан и авиабаза саудовских ВВС «Король Халид» в городе Хамис-Мушаит.

«Нашим войскам удалось уничтожить ангары боевых самолетов на авиабазе «Король Халид» в Хамис-Мушаите и стратегически важные цели в Джизане с помощью пяти баллистических ракет, и мы можем подтвердить попадания ракет. Эта атака является ответом на эскалацию воздушной агрессии и преступления, совершенные против нашего дорогого народа. Вооруженные силы подтверждают свою готовность к более масштабным операциям, пока продолжается агрессия и блокада нашей страны», — заявил Яхья Сарайя.