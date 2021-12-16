Москва, , 11:33 — REGNUM Отечественный автомобиль Lada Largus заметнее всего вырос в цене за минувший год — на 21,9%. Таковы данные исследования рынка.

Lada Largus Виталий Архиреев © ИА REGNUM

За период с ноября 2020 года по ноябрь 2021 года этот автомобиль малого класса подорожал до 928 тыс. рублей — такова средняя цена модели. Почти в такой же пропорции вырос в цене Renault Duster — на 21,5%, до 1,35 млн рублей.

Renault Sandero также динамично дорожал, теперь модель стоит в среднем 978 тыс. рублей, это +20,1%. Цена на Hyundai Tucson поднялась на 19%, до 2,45 млн рублей, а на Kia K5 — на +18,8%, 2,3 млн рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Банкавто».

За ноябрь заметнее всего подорожала модель Renault Kaptur — на 3,3%, до 1,48 млн рублей. Цена на Hyundai Solaris не менялась в октябре, однако за минувший месяц поднялась на 2,9%, до 1,069 млн рублей.

Kia Sportage подорожал за месяц на 2,9%, до 2,2 млн рублей, седан Kia K5 — на 2,7%, 2,27 млн, Volkswagen Polo — на 2,45%, до 1,24 млн рублей.

Модели Renault и Lada заметнее всего поднялись в цене на фоне остановки автоматических линий в Москве и Тольятти, пояснил эксперт маркетплейса Денис Мавланов. По его словам, цены в автосалонах вряд ли сильно увеличатся до конца года, при этом дилеры не планируют проводить, как прежде, рождественские распродажи.

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