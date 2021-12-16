Томск, , 11:20 — REGNUM В Томской области за год (с ноября 2020 года по ноябрь 2021 года) выросли цены на ингредиенты для бутербродов с икрой.

Бутерброды с красной икрой Ольга Гусева © ИА Красная Весна

Как сообщили ИА REGNUM 16 декабря в Томскстате, икра лососевых рыб в регионе за указанный период подорожала на 8,4% (с 4268,2 до 4626,9 рубля за кг). Сливочное масло подорожало на 9,57% (с 497,99 до 545,66 рубля за кг).

Дороже стали хлеб. Ржаной вырос в цене на 3,45% (с 58,33 до 60,34 рубля за кг), из пшеничной муки первого и второго сортов — на 13,08% (с 48,78 до 55,16 рубля за кг).

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области за год выросла стоимость ингредиентов для оливье и сельди под шубой.

Читайте также: Стоимость оливье и сельди под шубой выросла в Томской области