Санкт-Петербург, 16 декабря, 2021, 11:39 — ИА Регнум. В Петербурге задержали троих рэкетиров, вымогавших 18,8 млн рублей у предпринимателя в счет несуществующего долга. Об этом 16 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Прес-служба ГУ МВД по СПб и ЛО. Подозреваемые в вымогательстве у предпринимателя 18,8 млн рублей

Как рассказали в ведомстве, в полицию обратился предприниматель, который сообщил, что неизвестные вымогают у него 18,8 млн рублей. Также жертва злоумышленников сообщил, что ему назначена встреча на вечер 8 декабря в одном из кафе на Аптекарской набережной. Полицейские разработали план-сопровождение предпринимателя, на подмогу пришли сотрудники регионального управления ФСБ России при поддержке бойцов Росгвардии.

«За короткое время беседа переросла в словесный конфликт и один из подозреваемых тайно достал предмет похожий на пистолет, приготовившись к его применению. В связи с возникшей угрозой для жизни и здоровья потерпевшего было принято решение о задержании подозреваемых», — уточнили в полиции.

Злоумышленниками оказались трое уроженцев Дагестана в возрасте от 25 до 36 лет, которых доставили в отдел полиции. В ходе досмотра у одного из них полицейские изъяли травматический пистолет.

«По данному факту следователи УМВД России по Петроградскому району Петербурга возбудили уголовное дело по части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство). Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ», — отметили в полиции.

Для двух злоумышленников выбрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а третий помещен в СИЗО.

По данным ряда СМИ, жертвой рэкетиров стал бывший генеральный директор «Северо-Западной строительной компании».

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО