Саратов, 16 декабря, 2021, 14:45 — ИА Регнум. В Саратове ряд школ объединят в образовательные центры. Об этом 16 декабря сообщил на свой странице в инстраграм замглавы администрации города по социальной сфере АлександрБурмак.

Школа

Он отметил, что основной задачей является сохранение всего самого лучшего, что есть у каждой из школ, а путем объединения получится привнести что-то новое и инновационное. Закрывать образовательные учреждения не намерены. В городе планируют объединить несколько школ, расположенных в непосредственной близости и создать на их базе образовательные центры.

Так, средняя школа №16 объединится со школой №104, гимназия №5 — с 39-ой школой, единым целым станут школы №93 и №24. Последние находятся на одной территории и уже обнесены общим забором. Дети и педагоги останутся в родном здании и продолжат обучение по утверждённой программе, а старшеклассники смогут выбрать в каком из профильных классов продолжить обучение. Педагогические коллективы будут сохранены, изменится лишь численность управленцев и обслуживающего персонала.

Процесс объединения практически завершён, необходимые документы подготовлены, подытожил Александр Бурмак.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратове в 2022 году планируют построить и капитально отремонтировать шесть школ. Средства в размере 2,5 млрд рублей поступят из федерального бюджета.

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