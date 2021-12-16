Москва, 16 декабря, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Пандемия вынудит США и Китай воздержаться от эскалации конфликта вокруг Тайваня. Это 16 декабря предположил директор научно-образовательного центра проблем модернизации экономических и политических систем ВШКУ РАНХиГС Вилен Вардапетян, комментируя корреспонденту ИА REGNUM напряженность в отношениях США и Китая из-за проблемы Тайваня.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

«Очевидно, что 2022 и 2023 годы пройдут под знаменем борьбы с пандемией. Возможно, в этих условиях мировые державы, в том числе Китай и США, задумаются об инструментарии устойчивого развития мира, что сдержит их от дальнейшей эскалации замороженных проблем — таких, как проблема Тайваня, — сказал Вардапетян. — Что касается производства полупроводников, то если эта проблема продолжит тормозить развитие мировой экономики, очень скоро место Тайваня могут занять другие государства, например Южная Корея».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты агентства «Блумберг» предположили, что эскалация напряженности вокруг Тайваня может привести к обрушению там производства полупроводников, что автоматически ударит по всей мировой экономике.