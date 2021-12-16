Барнаул, 16 декабря, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Жителей Алтайского края предупредили о существенном ухудшении погодных условий 16−18 декабря. По данным территориального управления ГУ МЧС РФ, в эти дни в регионе будут наблюдаться сильный снег, метель.

ИА REGNUM Метель

При этом порывы ветра могут достигать 23 метров в секунду. На дорогах — гололедица, снежные заносы.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря на Алтае из-за сложных погодных условий, сильной метели и гололедицы пришлось ограничивать движение для автобусов и большегрузных автомобилей на трассах регионального значения.

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