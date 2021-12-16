Ростов-на-Дону, 16 декабря, 2021, 11:19 — ИА Регнум. В Ростовской области в связи с неблагоприятным прогнозом погоды объявлено предупреждение. Водителей и пешеходов сотрудники Госавтоинспекции призвали к осторожности.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Туман в Москве. Марьино

В условиях плохой видимости возрастает риск дорожных аварий. В связи с этим необходимо строго соблюдать Правила дорожного движения всем участникам. В частности, водителям следует соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, а также избегать резких маневров. Пешеходам следует использовать световозвращающие элементы.

ИА REGNUM сообщало, что согласно прогнозу в Ростове-на-Дону плохая видимость ожидается в утренние часы 16 и 17 декабря.