Кострома, 16 декабря, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Муниципальные учреждения Костромы закупают новую технику для содержания улиц и дорог, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Администрация Костромы Уборка снега

Планируется, что в начале января 2022 года в город выйдут 17 новых машин — фронтальный погрузчик, три самосвала, три трактора, два коммунальных прицепа, семь комбинированных машин. Средства на их закупку выделил областной дорожный фонд.

Уборкой улиц областного центра от снега и льда занимаются два муниципальных учреждения. МКУ «Дорожное хозяйство» отвечает за дороги, МКУ «Чистый город» — за содержание тротуаров и общественных пространств. В отдельных случаях к обслуживанию улиц без интенсивного трафика по муниципальным контрактам привлекаются подрядчики и техника других муниципальных учреждений.

Всего в распоряжении учреждений имеется 80 единиц снегоуборочной техники. Этого недостаточно. Для того, чтобы содержать город в чистоте, Костроме необходимо ещё около 150 машин.