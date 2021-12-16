Лондон, 16 декабря, 2021, 11:43 — ИА Регнум. В Сети появился постер спецвыпуска «20-я годовщина Гарри Поттера: Возвращение в Хогвартс». Изображение доступно в Twitter-аккаунте сервиса HBO Max с 16 декабря.

Цитата из к/ф «Гарри Поттер и философский камень», реж. Крис Коламбус. 2001. Великобритания, США Гарри Поттер

https://twitter.com/hbomax/status/1471225890944258048

На постере представлены основные актёры серии фильмов о Гарри Поттере, сыгравшие учеников Хогвартса. «Момент, который создавался 20 лет назад», — говорится в подписи к фото.

ИА REGNUM напоминает, что премьера эпизода «20-я годовщина Гарри Поттера: Возвращение в Хогвартс» состоится 1 января 2022 года. Выпуск будет доступен в сервисе HBO Max, а также на платформе «Амедиатека».